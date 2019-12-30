شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غير مؤثرة.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة استقرار في حالة الجو في جميع مدن الجمهورية .

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة، أقل من المعدلات العادية.

وتابع شاهين أن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة على حركة المواطنين ونشاطنهم.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، أن درجة الحرارة في القاهرة وشمال البلاد صباح الغد ستكون 18 درجة وفي الليل تصل إلى 12 درجة وعند الفجر تصل إلى 10 درجات مئوية.