شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: 25 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب بحادث «أتوبيس الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إنها قررت اليوم صرف إعانة عاجلة ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفى و١٠ آلاف جنيه لمصابى حادث أتوبيس الاستثمار ببورسعيد الذي وقع أول أمس السبت على طريق «دمياط - بورسعيد» أمام قرية الفردوس، أسفر عن وفاة ١٣ شخص وإصابة ٦ آخرين من أبناء محافظة دمياط، علاوة على صرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة آلاف جنيه لمصابى الحادث وذلك من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى صرف مبلغ ١٥ الف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة آلاف جنيه للمصابين من مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وكان النائب العام قد أمر أمس بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب سائق السيارة النقل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين في الحادث البشع الذي شهدته منطقة قرية الفردوس بمحافظة بورسعيد مساء أمس الأول، والذي راح ضحيته 23 شخصا، وإصابة 7 أشخاص آخرين .