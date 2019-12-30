شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون والسيسي اتفقا على مخالفة تركيا وحكومة الوفاق القوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تعارض القانون الدولي.

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وأضاف قصر الإليزيه في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أكدا أن الاتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار واتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد.

وبحث الرئيسان في الاتصال الهاتفي أخطار التصعيد العسكري في ليبيا، داعيين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس.

وأعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا.