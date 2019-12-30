شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، ضعف وانقطاع المياه عن 3 مناطق شرق المدينة بدءا من مساء اليوم وحتى صباح الغد.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «حجر النواتية، كوبري الناموس، جينوتي»، نظرا لأعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.

وناشدت الشركة، في بيان لها، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.