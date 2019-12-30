شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يبحث مع سفيرة سلوفينيا سبل زيادة السياح الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، مع ماتيا بريڤولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة، سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من سلوفينيا إلى منتجعات البحر الأحمر.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بسفيرة سلوفينيا بالقاهرة، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية السلوفينية، والذي يتمثل في كون السفارة المصرية في ليوبليانا هي التمثيل الوحيد للقارة الأفريقية والمنطقة العربية في سلوفينيا.

ومن جانبها، وجهت السفيرة السلوفينية التهنئة للمحافظ علي توليه مسؤولية المحافظة، مؤكدة أن دولة سلوفينيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر، حيث أن ذلك هو سبب اختيارها للقاهرة لكي تكون المقر الوحيد لتمثيلها الدبلوماسي علي المستويين العربي والإفريقي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التقدير السلوفيني لمصر كقوة إقليمية ودولية.