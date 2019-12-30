شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» توجه فرق «التضامن» للتعامل مع «الكبار بلا مأوي» مع دخول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجهزة الوازرة المختلفة للتعامل مع فئة «الكبار بلامأوي» المتواجدين بالشارع، مع دخول فصل الشتاء.

واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلامأوي اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع «الكبار بلامأوي» وتوفير حياة كريمة لهم.

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وذكر حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الإجتماعي، أن اجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، موضحاً أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوي بالاضافة لـ3 جمعيات أهلية و4 دور رعاية تعاون الوزارة في هذا المجال.

وأوضح «يوسف» أن الوزارة ترعى فئة «الكبار بلامأوي» من فاقدي الرعاية الأسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، والتي تقدم خدماتها للرجال والسيدات، كما ساهم المجتمع المدني في معاونة الوزارة مثل جمعية دار بسمة والفريد ومعانا منذ عام 2018.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.