شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: استهداف 7300 من صالونات الحلاقة بحملة مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن استهداف 7300 صالون حلاقة وكوافير وناد صحي لعمل عدد من الندوات واللقاءات الجماهيرية لمقدمي الخدمة بها للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل تلك الأماكن.

وقال «مكي»، في بيان صحفي، إنه في اطار حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية تم عقد 875 ندوة تثقيفية في هذه الأماكن على مستوي المديرية والإدارات الصحية وتم عمل 72 ندوة مشتركة بين مديرية الصحة والتنمية المحلية ومجالس المدن وذلك خلال شهرين من بدء الحملة حيث يتم من خلال تلك الندوات التأكيد على وضع البوسترات الخاصة بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالحملة في أماكن مرئية والتأكيد على تعليمات مكافحة العدوى في هذا المجال.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات التوعية والندوات في هذا المجال منعا للعدوى ومن أجل صحة أفضل للمواطن.

وأكد البيان على مطالبة الفئة المستهدفة بعدد 9 مطالب، وهي:

١- يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام

الواحد أويقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة.

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٢- حظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

٣- استخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن.

٤- يتم ارتداء جوانتي مطاطي (لاتکس) لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.

٥- الحرص على الجروح حتى لو خدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل التعامل.

٦-استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر أثناء الاستخدام.

٧- التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان (safety BOX).

٨- استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلها مياها لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.

٩- الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.