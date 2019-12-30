شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على دعوة مصر.. اجتماع طارئ للجامعة العربية حول ليبيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقرر عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين، وذلك بناء على طلب مصر.
كانت مصر قد تقدمت طلباً لجامعة الدول العربية، اليوم، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا.
وأكدت مصر في الطلب أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.
ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدا عن التدخلات الخارجية في أقرب وقت ممكن.
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