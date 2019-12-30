شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق شرق الإسكندرية بسبب أعمال صيانة فى الخط الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية ، عن ضعف وانقطاع المياه، عن شرق الإسكندرية، وذلك نظرا لأعمال نقل وترحيل خط ناقل قطر 1000، وذلك فى إطار تطوير محور المحمودية.

وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم، أنه سيتم انقطاع المياه مساء اليوم الاثنين وحتى انتهاء أعمال الإصلاح غدا الثلاثاء، عن بعض مناطق شرق الاسكندرية بمنطقة حجر النواتية وهى " كوبرى الناموس، حجر النواتية، جينوتى"، حيث سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال النقل، و ناشدت المواطنين فى حالة طلب سيارة للمياه" يجب الاتصال على الخط الساخن 125.

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من جهة أخرى، قام حى العامرية ثان بشن حملة مواجهة الصرف الصحى للنوات والسيول، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس الحى بمواجهة النوات ومنع وجود تجمعات مائية، حيث قام الصرف الصحى بالحى اليوم بشفط تراكم مياه الأمطار من نجع رسلان البحرى، وأيضا سحب مياه صرف صحى أسفل الكوبرى بجوار السكة الحديد.

وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرش والتطهير للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التى تصيب الإنسان على مدار اليوم.

وفى إطار الاهتمام برفع القمامة، تم رفع صناديق القمامة من منطقة السفن والكابلات وتم رفع 14 طن بالسيارة المكبس، ورفع القمامة من منطقة اسفل كوبرى العامرية وتم رفع 500 كج بواسطة التروسيكل، وأيضا بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع القمامة من منطقة الناصرية القديمة وتم رفع 34 طن بمعدات الشركة، كما قام الحى برفع القمامة من منطقة السفن و تم رفع 32 طنا بمعدات الحى.