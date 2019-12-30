شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا: اتفاق أردوغان والسراج يصعد النزاع ويسرع من تدويل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممى لليبيا، غسان سلامة، إن الاتفاق البحرى بين رجب طيب أردوغان وفائز السراج تصعيد للنزاع الليبى، ويسرع من تدويل الأزمة، وذلك حسبما افادت فضائية "عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

واستمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال أن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

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والسبت الماضى، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، فى خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضى الليبية، فى خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولى والإنسانى.