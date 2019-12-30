شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 6.. وكالة فيتش تتوقع انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تقرير وكالة فيتش العالمية عن توقعاتها بانتعاش حركة التجارة المصرية عام 2020، وبدء شركة مصر للصوت والضوء فى تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير، بالإضافة إلى تعيين المهندس هانى محمود مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، نتيجة لارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال وارتفاع نسبة الواردات، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظراً لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

أكد العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، جاهزية الحى الحكومى لاستقبال الموظفين فى النصف الثانى من 2020، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 75 %، متابعا: "شغالين دلوقتى فى المرافق والتشطيبات الداخلية والهدف استقبال أكثر من 52 ألف موظف، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين.

قالت وزارة العدل البرازيلية، اليوم الاثنين، إنها فرضت غرامة على شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة قدرها 6.6 مليون ريال (1.64 مليون دولار) بسبب إفصاحها عن بيانات المستخدمين على نحو ينافى الصواب.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

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فى إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع "لويجى دى مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي.

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل، فى جميع أنحاء المملكة السعودية، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الديوان الملكى بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس ، قرار رقم 5 لسنة 2019 ، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها ، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.

نفت شركة جوجل فى بيان لها الإثنين، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، ردا علي ما اعلنته الفنانة بدرية طلبة، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصورتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقت مع مسئولى "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.

فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع عبد الله السعيد، قائد الفريق الكروى الأول، لتجديد تعاقده فى الفترة الحالية، وتحصينه من العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، وأبرزها من نادى الزمالك، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم الركائز الأساسية بصفوف الفريق.

قفز النادي الاهلي 7 مراكز فى التصنيف الصادر اليوم، الاثنين، من موقع "clubworldranking" العالمى. وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما يوم 23 ديسمبر الجارى في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بمسابقة الدورى العالم، قبل أن يتغلب على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما السبت، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.