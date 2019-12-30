شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 عام الانتخابات والحراك السياسى.. غدا على صفحات الخليج 365 أبرز القوانين المتوقع إقرارها فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 2020 عام الانتخابات والحراك السياسى"، وفيه: أبرز القوانين المتوقع إقرارها فى العام الجديد.. البرلمان يقر قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر والإدارة المحلية، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية. وتقرأ أيضا، زهدى جاسر رئيس المنتدى الأمريكى الإسلامى لـ«الخليج 365»:أردوغان الوجه الآخر لـ«داعش».. ترقبوا ثورة لإسقاط الطاغية.. «باترسون» صرخت فى وجهى عندما واجهتها بحقيقة الإخوان.. وأنقرة والدوحة حولتا الأمر فى سوريا إلى كارثة. Advertisements وداخل العدد ـ إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد قبل منتصف فبرايرـ 3 طلبات إحاطة وبيان عاجل بعد تحقيق ”الخليج 365” عن تلوث بحيرة إدكو ـ البابا تواضروس الثانى: 31 مليون جنيه لتزويج الفتيات والمساعدات الطبية فى 10 أشهرـ علاج 4 ملايين مريض بفيروس سى ضمن مبادرة 100 مليون صحة ـ الجيش الوطنى الليبى: تركيا تسعى للاستيلاء على موارد ومقدرات بلدناـ الزمالك يراضى طارق بـ 5 ملايين جنيه إضافية فى عقده الجديد ـ إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد قبل منتصف فبرايرـ البابا تواضروس الثانى: 31 مليون جنيه لتزويج الفتيات والمساعدات الطبية فى 10 أشهرـ الجيش الوطنى الليبى: تركيا تسعى للاستيلاء على موارد ومقدرات بلدنا



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