شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الأئمة والوعاظ الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الاثنين، حفل تخريج للأئمة والوعاظ الوافدين المتدربين فى الدورة رقم(124)، والتى استمرت لمدة شهرين لتدريب (80) من الأئمة الوافدين من دول ( السودان – نيجيريا – سلوفينيا– إندونيسيا – كازاخستان– روسيا- بورما- توجو- الكونغو- ماليزيا) على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، من خلال برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بمدينة البعوث الإسلامية.

قال محمد عبدالحفيظ، نائب مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورة لها أهمية بالغة فى بناء الفكر المستنير وتقارب الرؤى والتعرف على ما يستجد فى حياة الأمة الإسلامية، مضيفًا أن الأزهر كان ولا يزال يقوم بدوره التاريخى فى نشر الثقافة الإسلامية وحفظ العلوم الدينية والعربية، وتدريسها ونشرها بمفاهيمها الصحيحة بعيدًا عن التعصب والتشدد.

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وأضاف عبدالحفيظ، أن الأزهر الشريف نظر فى شأن المسلمين ورأى ما جد على المسلمين من تيارات وما أحاط بهم من غوائل، فعمد إلى النظر فى شأن الدعاة المسلمين فى أنحاء المعمورة فرأى أنه من واجبه أن يرعاهم فأقام هذه الدورة لإعدادهم إعدادا يتفق مع مقتضيات العصر، مؤكدًا أن الأزهر يحملهم أمانة أمام الله وتجاه بلادهم، وهى تعريف الأجيال الشابة بالإسلام وحقائقه وتوفير الوسائل المعينة على فهم مقاصده ومبادئه، ومواجهة الغلو والتطرف بالحوار البناء الذى يرسخ خيرية الأمة ويذكر بوسطيتها.

من جانبهم قدم الأئمة والوعاظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللقائمين على الدورة على جهودهم ودعمهم لهم، قاطعين على نفسهم العهد والميثاق أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.