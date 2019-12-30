الدكتور سيد بكرى وكيلا لكلية العلوم جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر، قرارا بتكليف الدكتور سيد بكرى، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرج بكرى فى التعليم الأزهرى، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكرى بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم فى عام 1996، ثم عين معيدا فى الكلية عام 1997م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير فى علم الأجنة التجريبى وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفى عام 2005م، ثم حصل بكرى على درجة الدكتوراه فى علم الأجنة التجريبى، وعين مدرسا بالكلية، تولى إدارة مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر.

سافر وكيل كلية العلوم الجديد فى مهمة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى وحدة بيولوجيا التكاثر بكلية الطب بجامعة نيويورك، وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى جامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

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من ناحية أخرى وجه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة الأزهر، الدكتور عبد القادر حسن مدير عام الصندوق بإعداد خطة استثمارية تهدف إلى استثمار وتعظيم عوائد إجمالى رصيد صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة والبالغ 150 مليون جنيه وذلك لمدة ثلاثة سنوات قادمة على أن يتم عرضها للمناقشة على مجلس الإدارة فى جلسته القادمة .

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة الاستفادة من تسويق أول برنامج يتضمن قاعدة بيانات لصناديق التأمين الخاصة بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للجامعة وبما يعود بالنفع على المشتركين فى الصندوق من أبناء الجامعة .

كما استعرض رئيس الجامعة إجراءات صرف مبلغ 6 ملايين جنيه عبارة عن فروق مستحقة للمحالين إلى المعاش من أبناء جامعة الأزهر بداية من شهر سبتمبر 2017 م، فى ضوء الدراسة الاكتوارية التى تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.