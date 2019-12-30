غرفة الشركات: استيراد الأتوبيسات المستعملة 4 سنوات ينهي أزمة النقل السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، إن هناك مجهودًا كبيرًا من قبل اللجنة لحل المشاكل التي تعوق الحركة السياحية، حيث حققت الغرفة بالتعاون مع البرلمان لحل مشكلة استيراد الأتوبيسات المستعملة بالخارج بعد اجتماعات عديدة مع وزارة النقل واتحاد الصناعات ولجنة السياحة والطيران والبرلمان.

وطالب عياد في بيان اليوم، ضرورة السماح للشركات باستيراد الأتوبيسات المستعملة 4 سنوات وذلك لمنع الاحتكار ورفع جودة المنتج وتقليل أسعار الأتوبيسات والتي تصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه.

وأكد أن اللجنة اتفقت مع الشركات على زيادة أسعار الإيجارات للسيارات لزيادة الاهتمام بالمركبات السياحية وإجراء صيانات دورية لها.

Advertisements

وأشار إلى ضرورة أن يصل الأسطول السياحي في مصر إلى 4 آلاف مركبة، للحفاظ على الصورة الذهنية للسائح، مؤكدًا أن عدد الأتوبيسات المرخصة حاليًا سياحيًا طبقًا لإحصائية وزارة السياحة 718 أتوبيسًا فقط، مما يؤثر على صورة مصر سياحيا ولذلك يجب على الحكومة السماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة 4 سنوات.

من جانبها، قالت ريم فوزى نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة، إن إستيراد السيارات المستعملة يحل أزمة النقل السياحي بمصر مع كافة الضمانات التي تضمن إستيراد أتوبيسات بحالة جيدة.

وأوضحت فوزي، أن الغرفة نجحت في الوصول إلى اتفاق مع الجمارك لرفع 5% على السيارات الأوروبية المستعملة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن تلك السيارات مع إلزام الشركات السياحية بتوقيع إقرارات للوزارة باستخدام الأتوبيسات في القطاع لمدة خمس أعوام.

وأكدت أن الغرفة نجحت فى تدريب 1611 قائدا مركبة في عام وهذا لم يحدث منذ 2010 حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة نجحت في الوصول إلى اتفاقية مع شركات الطيران بتسديد الرسوم بالكردت للتسهيل على الشركات السياحية ومنع التكدسات.