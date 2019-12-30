دعوى قضائية تختصم مدبولي والعناني لوقف نقل "كباش الكرنك" لـ"التحرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أقام النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، وطارق العوضي المحامي، والدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الأثار والسياحة، للمطالبة بإلغاء قرارهما السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل ٤ من تماثيل الكباش من معبد الكرنك لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وحذرت الدعوى من خطورة نقل الكباش من الفناء الأول (صالة الاحتفالات) خلف صرح نختانيبو بالكرنك، على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، نظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 15495 لسنة 74 قضائية شق مستعجل، بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضًا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، مطالبة بإعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن، والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.