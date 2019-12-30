حبس راكبة أجنبية ضبطت خلال محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، بـحبس راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بمحاولة تهريب كمية من مخدر الأيس في مطار القاهرة الدولي.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد مذكرة بها.

كانت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، بعد الاشتباه في راكبة قادمة من إحدى الدول الإفريقية، وبتفتيش أمتعتها الشخصية؛ تبين وجود كيلو جرام من مخدر الآيس مخبأ داخل كيس بلاستيك.

تم التحفظ على المتهمة وانتداب مترجم لحضور التحقيقات معها.