12 مصابًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين.
وتلقت الإدارة العامة للمرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الفيوم، في نطاق محافظة الجيزة.
كشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أفقدته القدرة على السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها بالطريق وإصابة 12 شخصًا.
وانتفلت القيادة الأمنية لمحل البلاغ رفقة سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين لأقرب مستشفى، والوقوف على ملابسات الحادث كاملة.
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