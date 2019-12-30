رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بعث المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن البرقية جاء فيها دعاء للمولي عز وجل أن يكون عام رخاء على شعب مصر، متمنيًا للرئيس السيسي دوام الصحة والعمر والتوفيق.

وخلال الساعات المقبلة، سينطلق عام ميلادي جديد وسط احتفالات برأس السنة الميلادية.