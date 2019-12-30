أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة للاتجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، حمله أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها. أسفرت جهود الحملة عن ضبط "عاطلين –لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، بحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 460 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول". Advertisements بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. كما ضبطت الحملات "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية" حال استقلاله إحدى السيارات بمنطقة سكنه، بحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 270 جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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