"خوفت لتفضحنا فطعنتها بالمطوة".. التحقيق مع المتهمين بخطف طالبتين في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة خطف طالبتين، والشروع في قتلهما بالتجمع الأول، على يد سائق "أوبر" ونجل شقيقه؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الطالبة "ر. أ."، (17 سنة)، و"هـ. م."، (17 سنة)، قامتا بطلب سيارة من شركة أوبر، بغرض التوصيل من منطقة "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول.

أكملت التحقيقات أن السائق "ي. م."، (42 سنة) حضر بالسيارة، وقامت الطالبتان باستقلال السيارة بغرض التوصيل، وأثناء السير قام السائق بإلغاء الرحلة من خلال الأبلكيشن موبايل، وتوقف وقام بالنزول من السيارة بداعي تعطلها، وفوجئت الطالبتان بقيام السائق بإخراج شخص آخر من شنطة السيارة.

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وأضافت التحقيقات أن السائق ومن معه هددا الطالبتين بمطواة، بغرض سرقة الموبايلات والمتعلقات ومبلغ مالي 450 جنيها، وأثناء محاولة إحدى الطالبتين المقاومة قام أحد المتهمين بطعنها في ظهرها، وألقيا بهما من السيارة، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد السيارة ونوعها ولونها وخط سيرها، وتم ضبط المتهمين.

وأمام النيابة العامة اعترفا المتهمان بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الرئيسي: "خوفت لتفضحنا فطعنتها بالمطوة"، تم تحرير محضر بالواقعة وعُرض المتهمان بالمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.