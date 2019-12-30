أمن القليوبية يضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم أسلحة نارية. تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين يحملون أسلحة آلية ومخدرات بقصد الإتجار، والأسلحة؛ لحماية تجارتهم غير المشروعة. Advertisements بتقنين الإجراءات ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وبحوزتهم "بندقيتين آلية وخرطوش -كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 350 جرام" -3 طلقات خرطوش -ميزان حساس -جهاز لاب توب -مبلغ مالي -4 هاتف محمول"، وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم. بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهم غير المشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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