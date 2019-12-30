مصر | عاجل.. انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اُصيب 12 شخصا كانوا يستقلون سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بإنقلاب سيارة بطريق الفيوم، نطاق محافظة الجيزة، ودفع مدير المرور بقوة لمكان الحادث.

وكشفت المعاينة إلى أنه حال سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر إلى انقلابها بجانب الطريق، وإصابة مستقلى السيارة، وعددهم 12 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة، وجار العمل على رفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.