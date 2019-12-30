مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهماً بـ"أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهماً بـ"أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:
١- أحمد حسن سعد حسن
٢- عمرو محمد علي حسن علي
٣- عمر أحمد أحمد صادق خير الله
٤- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج
٥- أحمد طه يمني محمود
٦- صفوت محمود محرم إبراهيم
٧- علي أكرم شاكر صالح
٨- خالد عبد الصبور حسن أحمد
٩- عصام محمد محمد مبروك سلامة
١٠- عبد الله محمد أحمد حسانين
١١- علي زين محمد الشافعي
١٢- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون
١٣- محمود أحمد سعيد أحمد
١٤- أحمد مصطفى محمود شحاته إبراهيم
١٥- محمد أسامه أحمد السيد محمد
١٦- أشرف أحمد سلامة عوف
١٧- صبري مرعي فهمي علي
١٨- محمد رمضان عوض السيد
١٩- عبد الرحمن السيد عبد الحميد الديب
٢٠- مدحت شعبان محمد رضوان
٢١- عماد شعبان محمد رضوان
٢٢- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث
٢٣- أشرف محمد علي الخضري
٢٤- محمد علي حسن علي مرسي
٢٥- هاني غريب محمد غريب
٢٦- حسن محمد محروس علي زعير
٢٧- محمود محمد محمود مرسي
٢٨- عبد القادر يحيى محمد عطيه
٢٩- عمرو محمد السيد محمد
ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.