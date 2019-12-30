مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار عامل وإحالة محام للمحاكمة بتهمة قتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار عامل وإحالة محام للمحاكمة بتهمة قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية في منشأه ناصر

انتتحر عامل، بشنق نفسه في عرق خشب بسقف غرفته، لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ أكثر من 10 أيام بمنشأة ناصر.

في 24 ساعة.. ضبط 1235 قضية "ظواهر سلبية" و10323 سرقة كهرباء

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال الحملات الأمنية للإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

التأديبية العليا تجازي 11 مسؤولا بمترو مصر الجديدة للتلاعب في 661 ألف جنيه

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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بمجازاة 11 مسؤولًا بمرفق مترو مصر الجديدة، بعقوبات تتراوح بين الخصم من المرتب والغرامة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة قيمتها 661 ألف جنيه.

"ضرب وهوس جنسي".. جرائم اغتصاب الأطفال في 2019

شهد عام 2109 جرائم عديدة، ولكن هناك جرائم تجردت فيها كل مشاعر الإنسانية وأبشعها وهى جرائم اغتصاب الأطفال، حيث يقوم الجانى باغتصاب الطفل وتجريده من براءته ظننا منه أنه لا يدرك ما يحدث تاركا أثرا نفسيا وجسمانيا له، كما تنوعت هذه الجرائم واختلفت من حيث أعمار الأطفال ورصدت الخليج 365 أبشع الجرائم التى وقعت خلال هذا العام.

إحالة محامي الدقي في مصرع "موزة" للمحاكمة

قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، إحالة محامي الدقي ويدعى "أيمن"، للمحاكمة لاستدراجه سمسارة والشهيرة بـ"موزة" لشقته واحتجازها بداخل شقته ووفاتها إثر سقوطها من الطابق السادس من شرفة مكتبه، لتوقيعها على 10 إيصالات أمانة، لاستيلائها على مبلغ 110 ألف جنيه منه.

ضبط لص الدراجات النارية في سوهاج

نحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب 7 وقائع سرقة للدراجات النارية وبحوزته سلاح ناري بسوهاج.