أخبار مصر | الجيزة تطرح مزايدة لتأجير محلات ومكاتب إدارية ومطاعم بسوق الجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تطرح مزايدة لتأجير محلات ومكاتب إدارية ومطاعم بسوق الجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء مزايدة علنية لتأجير بعض الوحدات الخدمية الشاغرة "مطعم كبير، محلات تجارية، مكاتب إدارية"، وذلك بالجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالسادس من أكتوبر، وسوف يتم إنعقاد الجلسة يوم الأحد 12 يناير المقبل في تمام الساعة الـ 12 ظهراً بمقر الجهاز التنفيذى بالسوق.

وأكدت المحافظة أن كراسات الشروط والمواصفات تباع بمقر الجهاز بمبلغ 200 جنيه، وقيمة تأمين دخول المزاد 15000 جنيه ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية.