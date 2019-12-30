أخبار مصر | التضامن توفر مرافق للطالب الكفيف وتمنح أسرته مساعدات كرامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن توفر مرافق للطالب الكفيف وتمنح أسرته مساعدات كرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، وما نشره عدد من وسائل الإعلام، وقررت توفير مرافق للطالب الأزهري الكفيف "ياسر"، ومساعدة أسرته.

وقامت وزيرة التضامن بتوجيه علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية، وفريق برنامج رفيق المسن بالوزارة، بزيارة الطالب في منزلة وتوفير مرافق للطالب مُدرب ومؤهل من خلال الوزارة لمساعدته في الوصول للكيلة وتحمل كافة نفقات انتقاله يوميًا ومساعدته في مهام استذكارة لدروسة وأيضًا التنسيق مع جامعة الأزهر لمرافقته في الامتحانات وخلال فترة الدراسة بالكامل، كما وجهت القباج بعمل دراسة حالة للأسرة والبدء في إجراءات حصول الطالب علي معاش كرامة.

وكانت قد أنتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي قصة عجوز سبعيني يتكئ على عصاه بيمينه، يصطحب شابا كفيفًا بيساره كل يوم، يسيران معًا مسافة طويلة من بيتهما إلى مقر الجامعة.