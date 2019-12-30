أخبار مصر | التعليم تمنع بيع 4 منتجات داخل المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تمنع بيع 4 منتجات داخل المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا معمما لجميع المديريات التعليمية، تضمن أن من خلال المتابعة الميدانية لوحظ استمرار بعض المدارس فى القيام ببيع (المياه الغازية_ المقرمشات_البسكويت_ الحلويات بأنوعها) ضمن المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة وهذا الأمر الذي سبق وتم التنبيه بعدم بيع هذه المنتجات وعدم إعداد دراسة جدوى لها تحت مسمي الوحدة المنتجة.



وشددت الوزارة على أنه يتم الاقتصاد على المشروعات التى تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة.



وقالت الوزارة فى خطابها إنها تنبيه على إيقاف المشروعات التسويقية داخل المدرسة وأن هذا الأمر هام وعاجل.

