أخبار مصر | غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بإنتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن غدا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، آخر أيام تلقى طلبات الترشح بالانتخابات، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة والجيزة وقنا.

وقال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إن اللجنة تلقت طلبات الترشح لمدة 10 متواصلة، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.