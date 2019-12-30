أخبار مصر | البرلمان: الشعب يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان: الشعب يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التحية لصقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة المرابطين على الحدود فى كافة الحدود المصرية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من خلال تكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الإستراتيجية بقيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلومترًا تقريبًا منها 2640 كيلومترًا حدودًا برية و2920 كيلومترا حدودًا ساحلية وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقال "حسب الله"، إن نجاح قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة تمثل فى ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر "الحشيش – البانجو – الهيروين – والأفيون – والكوكايين " بإجمالى وزن 48 طن ونصف و9 مليون و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدان من الزراعات المخدرة بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالى 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة و206 خزنات سلاح و6 نظارة ميدان و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وضبط 105 دانات مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع اضافة الى نجاح قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء وإحباط محاولات للتسلل عبر البلاد لعدد 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وتابع: "فضلًا عن ضبط 241 جهاز للتنقيب عن المعادن و40 طن للحجارة المخلوطة بخام الذهب 304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وضبط 2 طن من الأسمدة الفاسدة و296 كيلوجرام مشغولات ذهبية وفضية و60 جهاز للاتصال عبر الأقمار الصناعية ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازى مبلغ مليون جنيه".

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن هذه النجاحات الكبيرة التى حققتها قواتنا المسلحة الباسلة فى تأمين حدود مصر يؤكد حجم المؤامرات ضد الدولة وقدرة الجيش المصرى الباسل فى مواجهة وإفشال هذه المؤامرات، وأن القوات المسلحة لديها عقيدة ثابتة وراسخة فى وجدان وقلوب وعقول كل من ينتمون لهذه المؤسسة العريقة فى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى المصرية وانها نار ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدولة والحفاظ على الأمن القومي المصري والاقتصاد الوطنى ودرء كافة المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.

كما أكد حسب الله، أن المؤسسة العسكرية المصرية تحظى بإحترام وتقدير كبيرين من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدا أن الشعب العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة.