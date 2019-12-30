أخبار مصر | اتفاق بين "المعلمين وحماية المستهلك" للتوعية بالحقوق والواجبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين "المعلمين وحماية المستهلك" للتوعية بالحقوق والواجبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك على إطلاق حملة توعية على مستوى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين في جميع المحافظات بمواد قانون حماية المستهلك الجديد، وتزين المستهلك بحقوقه وواجباته وخطوات تقديمه للشكوى حتى يحصل على حقه.

جاء ذلك خلال استضافة النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر النقابة العامة بالقاهرة،وذلك بحضور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، للتوعية بمواد القانون الجديد وحقوق المواطن.

وخلال كلمته، قال الزناتي أن جهاز حماية المستهلك يعد من أهم الأجهزة التي تحمى المواطن المصري، لأنه يقوم برسالة سامية وليس مجرد وظيفة والعمل به مسئولية تستهدف صالح المواطنين الذين يحتاجون إلى من يتواصل معهم ويتفاعل مع شكواهم لمواجهة جشع التجار أو استغلال الشركات التجارية.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، إن توجهات الدولة والقيادة السياسية تركز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية في إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، مشيرًا الى أن أغلب أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك من أصحاب الجمعيات الأهلية لخلق ثقافة متوازنة في المجتمع، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع شركات المحمول عن طريق أرسال رسائل توعية للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة مباشرة.

وأشار إلى أن إدارة جهاز حماية المستهلك شهدت تطورات تتواكب مع الوضع الحالي للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته للعمل داخل الجهاز هو ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

