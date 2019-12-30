أخبار مصر | مدرسة المجوهرات: تصدير اليد العاملة المحترفة خلال 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة المجوهرات: تصدير اليد العاملة المحترفة خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ايجيبت جولد" المشرفة على مدرسة صناعات الذهب والمجوهرات التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن صناعات الحلي عانت في السنوات الماضية من ندرة الأيدي العاملة المحترفة.

وأضاف نصار لـ"الخليج 365" أن مصر اشتهرت بفن صناعات الذهب منذ عهد الفراعنة والدليل على ذلك جودة المنحوتات الذهبية المصرية القديمة، مؤكدًا على أن المدرسة ستكون بداية لإعادة الأمجاد المصرية في صناعات الذهب والفضة والمجوهرات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد، أن المدرسة قادرة خلال ثلاث سنوات على تصدير الأيدي العاملة المحترفة لكل دول العالم.

وشدد نصار، على أن صناعات الذهب والفضة قادرة على إحداث نقلة اقتصادية لمصر والدول الأفريقية حال الاهتمام بها وهو ما بدأت مصر في حذوه من خلال مدرسة إيجيبت جولد لصناعات الذهب والمجوهرات.

