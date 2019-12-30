أخبار مصر | "المدارس الخاصة" تعلق على قرار "التعليم" بشأن امتحانات الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المدارس الخاصة" تعلق على قرار "التعليم" بشأن امتحانات الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بشأن عقد الامتحانات ورقية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى المدارس الخاصة التى لم تنتهى حتى الآن من تطوير البنية التحتية.

قال بدوى علام لـ"الخليج 365"، إن هذا القرار جاء بناء على خطاب تم كتابته من جمعية أصحاب المدارس الخاصة لوزير التربية والتعليم ونائبيه الدكتور رضا حجازي والدكتور احمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي.

وأشار إلى أن الوزير أبدى تفهمه للمشاكل التى تعاني منها المدارس الخاصة من حيث البنية التحتية وقد تم التوصل لعدة حلول خلال اجتماع الوزير بهم.

Advertisements

ولفت إلى أن الحل المؤقت الخاص بالامتحانات الورقية لطلاب الصف الثاني الثانوي ضروري تنفيذه حتى يتمكن الطلبه من دخول الامتحان القادم والمقرر عقده فى يناير المقبل.

أما عن باقات الانترنت فى المدارس قال علام إن باقه الانترنت الـ٣٠٠ جيجا هي لضمان وصول جميع الطلبه للامتحان وسوف يتم احتساب عدد الميجات المطلوبة لكل طالب بعد الامتحان القادم، وبناءا عليه سوف يتم تخفيض الباقه بعد شهرين.

بالنسبه للحل الدائم قال بدوى علام لـ"الخليج 365":" لا يزال قيد البحث مع الشركات للوصول لافضل الاسعار، مشيرُا إلى أن المدارس الخاصة غير ملزمة بخطوط الفايبر عالية التكلفة.

وقال إن المدارس الخاصة التي لم تستعد للتعاقد مع الشركة المسئولة سوف يتم امتحانها ورقيًا والوقوف على اسباب عدم التمكن من التعاقد.