أخبار مصر | نقيب البيطريين يتقدم بأوراق ترشحه لولاية ثانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب البيطريين يتقدم بأوراق ترشحه لولاية ثانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام بانتخابات النقابة المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس المقبل.

وتمنى الدكتور خالد العامري، التوفيق لجميع المرشحين سواء على مقعد النقيب أو المقاعد الأخرى، مؤكدًا على أن من سيحالفه الحظ ويفوز في الانتخابات المقبلة سيبذل قصارى جهده في الحفاظ على مهنة الطب البيطري وحقوق البيطرييين.

وأشار «العامري» إلى أن الانتخابات ستسير وفقا للقانون وبكل شفافية وحيادية، موضحًا أن النقيب العام لا يرى إلا مصلحة النقابة فقط ومهنة الطب البيطري وحقوق العاملين فيها، قائلا: "النقابة فوق الجميع".

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وأوضح نقيب البيطريين، أن ما تم تحقيقه على مدار الأربع سنوات الماضية معلوم للجميع وهناك الكثير من الملفات التي تهم القطاع تم تحريكها والنظر إليها من قبل المسئولين، وسيتم استكمال العمل حال الفوز بولاية ثانية.

وفي نفس السياق، تواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، استقبال كافة أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة، بالقاهرة، فى يومها التاسع، وسط إقبال من الأطباء البيطريين.

وتجر انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من تلقى طلبات الترشح، غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، ويتم تقديم طلبات الترشح شخصيا باليد فى مقر النقابة العامة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة، بشرط أن يتم التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح.