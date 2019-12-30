أخبار مصر | "التعليم": إيقاف التعامل مع الجدول المدرسي الإلكتروني "مؤقتًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": إيقاف التعامل مع الجدول المدرسي الإلكتروني "مؤقتًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا بشأن الجدول المدرسي، وحصلت "الخليج 365" على صورة من القرار.

ونص القرار، أنه بناء على توجيهات نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي فيما يخص التطبيق الإلكتروني الخاص بالجدول المدرسي والذي تم إعداده بواسطة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وبناء على المشاكل المتعددة الواردة من المديريات بشأن هذا التطبيق، فإنه تم إيقاف التعامل مع تطبيق الجدول المدرسي وذلك بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من مراجعة الجداول والعمل على حل المشاكل التقنية بها ووضع حل آخر لحصر بيانات العجز والزيادة في المعلمين.

