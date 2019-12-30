أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب" يؤيد نقل تماثيل "الكباش" إلى التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب" يؤيد نقل تماثيل "الكباش" إلى التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نقل 4 تماثيل كباش "على شكل أبي الهول برأس كبش" والمُتواجدين خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، ضمن خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير، قائلا: "يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطوير القاهرة التاريخية مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية خلال العام المقبل".

وقال "صدقي"، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هذا القرار سيساهم في إعادة تنشيط السياحة الداخلية للمصرين أنفسهم لمن لا يستطع زيارة الآثار بالأقصر، بالإضافة إلى أن الحدث ذاته ساهم في الترويج عن الآثار المصرية بالأيام الماضية، وسوف تزداد الحملات الدعائية عن الآثار المصرية أثناء نقل تماثيل الكباش وبعد انتهاء خطة الحكومة بتطوير ميدان التحرير، مُؤكدًا أن كل ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلام بشأن أن نقل تماثيل الكباش للتحرير سوف يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية لا أساس له من الصحة.

كما أكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يبذل قصارى جهده من أجل الترويج عن الآثار المصرية بشكل عام لتنشيط قطاع السياحة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت عليه.