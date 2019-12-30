أخبار مصر | "السكة الحديد" تكشف تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تكشف تفاصيل حريق قطار كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب "القاهرة-منوف-كفر الزيات" محطة كفر الزيات الساعة 11:25 وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار فارغ، وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامة الساعة 13:05 تلاحظ لناظر المحطة تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها.

وأوضحت، في بيان، اليوم، أنه على الفور تم استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق وبمساعدة مطافي البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا وتحرر بذلك محضر شرطة برقم 2106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات.

وقرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.