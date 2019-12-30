أخبار مصر | "تدمير الأوكار" أبرزها.. حصاد الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب 2019

يد تبنى وأخرى تحارب الإرهاب، هو المصطلح الأكثر تعبيرا عن جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب خلال عام 2019.



واجهت الدولة المصرية خلال عام 2019، الكثير من المحاولات الخبيثة للنيل منها، ومحاولة زعزة الاستقرار وبث الرعب في قلوب المصريين.

وتستعرض لكمفي السطور التالية جهود القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب:

22 يناير 2019

نفذت القوت المسلحة عمليات نوعية، قضت من خلالها على 44 تكفيريا، كما قامت القوات الجوية بتدمير 56 عربة دفع رباعي كانت تستخدمها الجماعة التكفيرية، فضلا عن العملية النوعية التي نفذتها عناصر الأمن الوطني وتم قضت من خلالها على 15 عنصرا تكفيريا.

27 يناير 2019

قامت القوات الجوية بناء على معلومات استخباراتية، باستهداف بعض البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وتم من خلالها القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، من بينهم 2 من القيادات الرئيسية.

2 فبراير 2019

قامت القوات المسلحة، بإصدار بيان هام، يؤكد أنه بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تم القضاء على خلية إرهابية مكونة من 8 أفراد، بالظهير الصحراوي غرب البلاد.

16 فبراير 2019

بعد مهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية، بشمال سيناء، قامت القوات المتواجدة بالتصدي ونجحت في القضاء على 7 أفراد تكفيريين، قبل أن يسفر الهجوم عن استشهاد ضابط و14 فرد من درجات مختلفة، ولم تخضع القوات المسلحة بل تابعت الجماعات التكفيرية وقامت بمطاردتهم ونجحت في تدمير 7 أوكار لهم، فضلا عن القضاء على 8 أفراد من العناصر التكفيرية.

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11 مارس 2019

وفيه قامت القوات الجوية، بـ استهداف وتدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية، مما أدى لوفاة 46 فرد من العناصر الإرهابية.

16 مايو 2019

وهنا نجحت القوات المسلحة، فى تدمير 29 وكرا للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القضاء على 47 تكفيريا، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق والأسلحة المختلفة.

18 مايو 2019

وفي هذا اليوم، نجحت القوات المسلحة في إحباط محاولة انتحارية بواسطة احد العناصر التكفيرية، بمنطقة الشيخ زايد، قبل وصوله لأحد الإرتكازات الأمنية.

4 نوفمبر 2019

أصدرت فيه القوات المسلحة بيانًا، تؤكد فيه تدمير 14 مخبأ وتدمير 115 عربة دفع رباعى، والقضاء على 77 عنصرا تكفيريا، عثر بحوزاتهم على مجموعة من الأسلحة والمتفجرات.

17 نوفمبر

وفيه قضت المحكمة العسكرية للجنايات، بحكمها في القضية المسجلة برقم 1602018 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية الواحات، بمعاقبة المتهم الرئيسى والمدعو عبدالرحيم محمد المسمارى، ليبي الجنسية بالإعدام شنقا، فضلا عن أحكام اخرى لمتهمين آخرين.

27 نوفمبر

وفيه قضت المحكمة العسكرية للجنايات، بحكمها في القضية رقم 12014، جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا بقضية الفرافرة بمعاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية هشام على عشماوي بالإعدام شنقا.