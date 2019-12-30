أخبار مصر | شاهد| الدقي تخلي 'سليمان جوهر' من الباعة.. والسكان: محصلتش من السبعينات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد| الدقي تخلي 'سليمان جوهر' من الباعة.. والسكان: محصلتش من السبعينات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل رئاسة حي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح، والأجهزة التنفيذية التابعة للحي، اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، حملة الإزلات وتقليم الأشجار ورفع الباعة الجائلين، من شارع سليمان جوهر.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمس الأحد، حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الباعة الجائلين وجميع أشكال التعديات على الشارع، وإعادة تشغيل أعمدة الأنارة، ودهان الأرصفة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" الشارغ بعد إخلائه، أثناء متابعة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، لأعمال الإزلات ورفع الإشغالات، بداية من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كافة أنواع التعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة.

وأكد مصدر داخل رئاسة الحي، بأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعطى توجيهات بالاستمرار في تنفيذ رفع الإشغالات يوميًا، موضحًا بأن المتابعة تتم على قدم وساق على مدار الساعة.

وتابع سيكون هناك استمرار كامل للتمركزات الأمنية، لحين عودة الشارع كما كان في الماضي، مؤكدًا بأن الشارع منفعة عامة للمواطنين وليس حق استغلال لأي شخص.

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وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية قامت بتشميع العديد من المحلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم، موضحًا بأن الحملة مستمرة لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

"محصلتش من السبعينات" هكذا عبر أحد سكان منطقة سليمان جوهر، عن سعادته بعد إخلاء الشارع من الباعة الجائلين، وإعادته إلى مظهره الحضاري.

وتابع السيد محمد أحد، "مشوفناش حملة زي دي على مستوى الدقي أو على محافظة الجيزة باكمله، وحصلت في التسعينات وبعض أمناء الشرطة كانوا بيقفوا هنا ولكن كان بيمشوا بعد ما بياخدوا فلوس من الباعة ".

وأشادت آمال غريب إحدى سكان المنقطة، بالمجهود الرائع والمبذول من قيادات الحي والأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي الدقي، قائلة "محدش قدر ياخد القرار الجرئ دا من رؤساء الأحياء السابقين غيره، ومحدش كان يقدر يعمل الحملة دي".