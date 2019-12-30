أخبار مصر | بـ"حياة كريمة ومستورة".. أبرز مبادرات السيسي لدعم المرأة في 2019

دائما ما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم المرأة معتبرا إياها العمود الرئيسي لكل بيت، وظهر ذلك جليا في معظم تصريحاته خلال اللقاءات والفعاليات والأحداث التي ظهر بها.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة الخليج 365 أبرز تصريحات وقرارات الرئيس والقيادة السياسية الداعمة للمرأة في 2019:

في البداية، أكد الرئيس السيسي ضرورة إنصاف المرأة، والتوصية بها في كل المناسبات من مؤتمرات ومنتديات التي شهدها العام، ومن أبرزهم احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ولم ينس الرئيس التوصية بالمرأة في منتدى أسوان للسلام والتنمية، حيث ذكرها في أكثر من مناسبة خلال حديثه، مشددا على أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، مشيدًا بدورها. وحظى عام 2019، باهتمام كبير للمرأة، مقارنة بالسنوات الماضية، انطلاقا من حرص الرئيس السيسي ودعمه الكامل للمرأة، ما بدا واضحا، بشغلها مناصبا قيادية بحركة المحافظين، ثم جاء الدور الأكبر لها في التعديل الوزاري الأخير بتواجد أكثر من وزيرة.



كما أعلن الرئيس مبادرة وطنية في بداية عام 2019، بعنوان "حياة كريمة"، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، كما وجه بتبني الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والزواج المبكر ووضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة، وصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج وتنفيذ إيجابي لبرنامج مودة، تحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة ومزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة، ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

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وأطلق الرئيس، مبادرة "صحة المرأة" بهدف الكشف عن سرطان الثدي، والأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وأيضا تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.



وشدد الرئيس على ملف الغارمات، وعرض فكرة صندوق المرأة، حيث أن مبالغ تكون رمزية، لكنها تصب في مصلحة المرأة المصرية والدولة، فالصندوق سيعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة ويقلل من عبء الدولة في جهودها لمؤازرة ملف المرأة بشكل أو بأخر من خلال هذا الصندوق.



وأولى صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وفقا لتوجيهات السيسي وتجسد هذا الاهتمام في برنامج "مستورة" لدعم المرأة المعيلة.

ويوفر برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر.

ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، كما يوفر "مستورة" التمويل لكل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما.

