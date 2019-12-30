شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت مصر طلباً لجامعة الدول العربية، اليوم، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا.

وأكدت مصر في الطلب أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول ال سياسية، بعيدا عن التدخلات الخارجية في أقرب وقت ممكن.