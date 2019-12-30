شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل»: أُعجبنا بفكرة «بدرية طلبة».. ولكن مستمرون بتقديم الخدمة بالصوت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة جوجل مصر إنه لا صحة لما أثير حول تغيير خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google، المعروفة باسم (GPS).

كانت الفنانة بدرية طلبة قد قالت في لقاء تليفزيوني، الأحد، إنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ«GPS» سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها، والتي قدمتها خلال أعمالها الفنية.

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وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إنه «بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google، الذي يساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح»، مؤكدة أنه «سنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي».

وقالت «طلبة» في مداخلة ببرنامج «مساء DMC» مع إيمان الحصري، إن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاؤه قريبًا، مضيفة: «الناس هتختار تشغل مين؟، إفيهات بدرية ولا الراجل اللي صوته أجش»، موضحة أنها ستقوم بتسجيل «الإفيهات» مع بداية الأسبوع المقبل لتدشين التطبيق».

وأكدت طلبة أنها قامت بمعرفة أبرز «الإفيهات»، التي طلبها متابعوها حتى يتم تزويدها في التطبيق الجديد: «أخدنا الجمل اللي الناس حباها ونزلت على الفيس بوك وهي دي اللي هنسجلها».

وقالت الفنانة المصرية بنبرة ساخرة: «من ضمن الكلمات التي سيتضمنها التطبيق، (إجنح ناحية الشمال.. إمشي على طول.. على طول زي ما بقولك.. متوجعش قلبي)».