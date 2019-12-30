شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عدده الصادر اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع سوق الجملة بمدينة العريش، ومحميتين طبيعيتين في وادي الريان وبحيرة قارون، وتقاطع محور روض الفرج مع الطريق الدائري. Advertisements وإليكم نص القرارات: الجريدة الرسمية by Amany Hassan on Scribd

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