شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكشف تفاصيل حريق «قطار كفر الزيات»: لجنة فنية لمعرفة الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السيطرة على حريق بقطار في الغربية. وقالت الهيئة في بيان، الاثنين، إنه «بعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب القاهرة/ منوف/ كفر الزيات محطة كفر الزيات الساعة 11:25 وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار فارغ وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامة الساعة 13:05 تلاحظ لناظر تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها».

وأضاف البيان: «على الفور تم استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق وبمساعدة مطافي البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا، وتحرر بذلك محضر شرطة برقم 2/106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات».

من جانبه قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.

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