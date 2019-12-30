شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستعرض مشروع قانون التأمين الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإثنين، اجتماع تنسيقي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي.

تم مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويقوم المشروع على جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول احكام التامين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة على التامين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

ومن جانبه، أشار وزير العدل إلى أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.