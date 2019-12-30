شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم: ميكنة ملفات المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحات الاطفال بجامعة الفيوم، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وأكد الوزير خلال الافتتاح على أهمية التوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة أطياف المجتمع، مشيداً بالمجهود المبذول من أجل الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتي تفتح الأمل في الشفاء لدى المرضى.

وحرص عبدالغفار على تفقد كافة العيادات المختلفة بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات الصحية لكافة المرضى بالشكل المطلوب والذي يتواكب مع توجهات الدولة نحو تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين. وأشار عبدالغفار إلى ضرورة ميكنة ملفات المرضى بالمستشفى من أجل تسهيل الإجراءات لعلاج المرضى بشكل سريع.

Advertisements

كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3388 لسنة 2016 بإنشاء المستشفى، والذي يتكون من مبنى على مساحة 730 مترًا مربعًا تقريبًا عبارة عن بدروم ودور أرضي وعشرة أدوار علوية مجهزة بكافة الخدمات بإجمالي 200 سرير و7 غرف عمليات و18 وحدة عناية و20 حضانة و12 جهاز كلى، وقد بدأ التشغيل التجريبي للأقسام الداخلية والعناية المركزة للأطفال وحضانات الأطفال.

وتعد مستشفى الأطفال بمحافظة الفيوم لخدمة كافة المجالات الطبية العامة والمتخصصة مثل أمراض الدم والوراثة والمبتسرين والقلب والكلى وكذلك جراحات الأطفال العامة والمتخصصة ويوجد بها معامل متخصصة، بالإضافة إلى معامل الباثولوجيا الإكلينيكية والأشعة التشخيصية، وسيتم لأول مرة تشغيل وحدات متخصصة لاختبارات الذكاء ورسم المخ ووحدات سحب التحاليل والعلاج الطبيعي المتكامل للأطفال والكبار وتشغيل وحدة كلى متطورة للأطفال للرفع عن كاهلهم مشقة الانتقال للعلاج خارج الفيوم، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهري .

وعلى هامش افتتاح مستشفى الأطفال الجامعي، قام وزير التعليم العالي بإطلاق «لوجو وتميمة» أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والمزمع عقده خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير المقبل، كما قام الوزير بتدشين مبادرة «هنجملها» داخل الحرم الجامعي والتي تستهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة بما يساهم في زيادة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، وأيضاً نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب والتوعية بكيفية زراعة الاشجار المثمرة والحفاظ عليها .

كما قام الوزير بزيارة لمحافظة الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتفقد معرض «ولادنا مستقبلهم أمانة» والذي يتبنى شباب المحافظة من المخترعين والمبدعين، واستمع الوزير للشباب أصحاب الأعمال المقدمة بالمعرض.