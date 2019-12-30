شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تستقبل العام الجديد بقداسات وترانيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الكنائس المصرية الثلاثة قداسات وصلوات رأس السنة مساء غدًا الثلاثاء، وسط وجود فرق ترانيم وكورالات لتوديع عام ٢٠١٩ واستقبال العام الجديد ٢٠٢٠. وتقام القداسات وسط إجراءات أمنية مشددة ويحضر الآلاف تلك المناسبة، وفى المقابل تستعد العاصمة الإدرارية لاستقبال آلاف المصلين ليلة قداس عيد الميلاد الذى يتراسه البابا تواضروس الثانى ويحضره كبار رجال الدولة.

على جانب آخر يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساءاليوم صلاة قداس ليلة رأس السنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. ويشارك قي صلاة عشية رأس السنة الميلادية عدد من الآباء الأساقفة والآباء والكهنة والقمص إبرام أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

من جهة أخرى ترأس الأنبا صرابامون اسقف ايبارشية أم درمان، عطبرة وشمال السودان القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بام درمان بحضور صاحب النيافة الانبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومشاركة شعب وكهنة ايبارشية ام درمان، ضمن احتفالات الايبارشية بالعيد السادس والعشرين لتجليس الأنبا صرابامون على كرسيه، وقد أعدت الايبارشية حفل اغابى بعد القداس بالقاعة الملحقة قام خلالها الأحبار الأجلاء بتقطيع الكيك بحضور العديد من شعب وكهنة الكنيسة الذين قدموا التهنئة لاسقفهم المحبوب.