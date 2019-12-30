شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم يفتتحان مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد لطب وجراحة الأطفال، بتكلفة إجمالية للإنشاءات والتجهيزات 100 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والأمير مصطفى حسن، المتبرع بأرض المستشفى والإنشاءات وبعض التجهيزات، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

عقب الافتتاح تفقد وزير التعليم العالى، ومحافظ الفيوم، أقسام المستشفى المختلفة التي تهدف إلى خدمة أطفال الفيوم والمحافظات المجاورة في كافة المجالات الطبية العامة والمتخصصة مثل أمراض الدم والوراثة والمخ والأعصاب وحديثى الولادة والمبتسرين والقلب والكلى، وكذلك جراحات الأطفال العامة والمتخصصة مثل العظام والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والعيوب الخلقية.

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كما تحتوي المستشفى على معامل متخصصة في الباثولوجيا الإكلينيكية والأشعة التشخيصية للأطفال، وسيتم لأول مرة تشغيل وحدات متخصصة لاختبارات الذكاء ورسم المخ، ووحدات سحب التحاليل والعلاج الطبيعى المتكامل للأطفال والكبار، وتشغيل وحدة كلى متطورة للأطفال للرفع عن كاهل ذويهم مشقة الانتقال للعلاج خارج المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهرى.

وأشاد وزير التعليم العالى، بالتعاون المثمر من محافظ الفيوم، وجهود المجتمع المدنى في النهوض بقطاع الصحة، مشيراً إلى أن مستشفى مصطفى حسن الجامعى الجديد لطب وجراحة الأطفال، هي صرح طبى تعليمى جديد على أرض محافظة الفيوم، مؤكداً على ضرورة ميكنة الإجراءات داخل المستشفى وتزويد كل دور بشاشات عرض للتيسير على المرضى وذويهم.

وقال محافظ الفيوم، «إن المستشفى تشمل جميع التخصصات الطبية للأطفال بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية على أرض المحافظة، والتيسير على المرضى وذويهم من عناء السفر إلى خارج المحافظة لتلقى العلاج، مثمناً اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد ومنها الفيوم التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاح مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمركز يوسف الصديق كواحد من المشروعات القومية العملاقة في تنمية الثروة الحيوانية».

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن المستشفى قد أُنشئ بتبرع من الأمير مصطفى حسن، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3388 لسنة 2016، ويتكون من مبنى على مساحة 730 متر مربع تقريبًا عبارة عن بدروم ودور أرضي وعشرة أدوار علوية مجهزة بكافة الخدمات، حيث تضم 200 سرير، و7 غرف للعمليات، و18 عناية مركزة، و20 حضّانة للأطفال المبتسرين، و6 وحدات للكلى، وتعتبر مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد هي المستشفى الثالثة بمستشفيات جامعة الفيوم والتي تشمل مستشفى الجراحة العامة والمتخصصة، ومستشفى الباطنة العامة والمتخصصة.