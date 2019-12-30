شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» تبدأ نفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي يتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

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يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزاراًً ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير، ويتم تمويل مشروع الإنارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير