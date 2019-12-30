شكرا لقرائتكم خبر عن "الإفتاء " توضح حكم صلاة المرأة بالبيجامة .. وقراءة القرآن بدون حجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال إحدى السيدات حول ملابس المرأة أثناء الصلاة والذى جاء نصه : "هل يجوز صلاة المرأة بالبجامة ؟"، وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى قائلاً :" صلاة المرأة مطلوب فيها ستر العورة .

وأوضح الشيخ محمود شلبى ، إن عورة المرأة فى الصلاة كل جسمها عورة عدا الوجه والكفين والقدمين" ، مضيفا :" وطالما أن المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة سواء بالإسدال أو البيجامة أو العباءة ، ولكن أيضا شريطة أن تكون هذه الملابس ليست واصفة لجسدها ولا شفافة".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه:"لو صليت بجلابية واحدة وعليها خمار أو قرأت القرآن بلبس البيت الخفيف وشعرى مكشوف؟، حيث قال السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"فى الحالتين مفيش مانع وقراءة القرآن على هذه الهيئة مقبولة أيضًا ولك الثواب إن شاء الله".

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة الرجل بـ"فانلة حمالات"، مؤكدة أن عورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية قائلة:"هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، أما المرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين".

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى ، للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها مثل الشيخ محمود شلبى والشيخ مجدى عاشور والشيخ عويضة عثمان".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :" وطالما أن المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة سواء بالإسدال أو البيجامة أو العباءة ، ولكن أيضا شريطة أن تكون هذه الملابس ليست واصفة لجسدها ولا شفافة".

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